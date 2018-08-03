В омской колонии скончался осужденный за убийство экс-полковника Буданова

Юсуп Темерханов, осужденный за убийство бывшего полковника Юрия Буданова, умер в омской колонии. Об этом сообщила адвокат Роза Магомедова.

«Он умер в медицинской части колонии от остановки сердца. У него всегда были проблемы со здоровьем, защита пыталась добиться его освобождения из-за болезни, но неудачно», — приводит слова Магомедовой «РИА Новости».



Напомним, что Темирханов получил 15 лет заключения за убийство Буданова в июне 2011 года. В 2000 году полковника осудили на 10 лет за убийство местной жительницы во время операции в Чечне. По версии следствия, Темирханов застрелил Юрия Буданова из ненависти ко всем военнослужащим, участвовавшим в той операции.

