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В Перми экстренно эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен»

13:48, 03.08.2018
В Перми экстренно эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен»
Фото: realnoevremya.ru

В Перми прошла эвакуация сотрудников и посетителей из гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На данный момент на месте находятся пожарные, полицейские, медики и сотрудники МЧС. По предварительной версии, в гипермаркете найден подозрительный предмет. В ближайшее время должны подъехать кинологи.

Все подробности произошедшего уточняются.

Напомним, в начале июля в центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка.

Происшествия
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