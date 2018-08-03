В Перми экстренно эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен»

В Перми прошла эвакуация сотрудников и посетителей из гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

На данный момент на месте находятся пожарные, полицейские, медики и сотрудники МЧС. По предварительной версии, в гипермаркете найден подозрительный предмет. В ближайшее время должны подъехать кинологи.

Все подробности произошедшего уточняются.

Напомним, в начале июля в центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка.