В Перми экстренно эвакуировали людей из гипермаркета «Леруа Мерлен»
В Перми прошла эвакуация сотрудников и посетителей из гипермаркета «Леруа Мерлен». Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
На данный момент на месте находятся пожарные, полицейские, медики и сотрудники МЧС. По предварительной версии, в гипермаркете найден подозрительный предмет. В ближайшее время должны подъехать кинологи.
Все подробности произошедшего уточняются.
Напомним, в начале июля в центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка.Происшествия
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым