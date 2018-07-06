В центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка
В Перми днем 6 июля прошла эвакуация отделения Сбербанка, расположенного на улице Ленина, 75.
По словам очевидцев, сотрудники банка сами вывели из офиса всех клиентов. На место прибыли сотрудники Росгвардии, а также экстренные службы, пишет «ПроПермь».
Причиной эвакуации стал бесхозный пакет. После проверки выяснилось, что предмет опасности не представляет. В нем оказались личные вещи, забытые одним из посетителей банка.
Напомним, российские банки начали сбор биометрических данных клиентов.Происшествия
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