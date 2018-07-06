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В центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка

14:58, 06.07.2018
В центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка
Фото: wikipedia.org / V. Vizu

В Перми днем 6 июля прошла эвакуация отделения Сбербанка, расположенного на улице Ленина, 75.

По словам очевидцев, сотрудники банка сами вывели из офиса всех клиентов. На место прибыли сотрудники Росгвардии, а также экстренные службы, пишет «ПроПермь».

Причиной эвакуации стал бесхозный пакет. После проверки выяснилось, что предмет опасности не представляет. В нем оказались личные вещи, забытые одним из посетителей банка.

Напомним, российские банки начали сбор биометрических данных клиентов.

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