В центре Перми эвакуировали отделение Сбербанка

В Перми днем 6 июля прошла эвакуация отделения Сбербанка, расположенного на улице Ленина, 75.

По словам очевидцев, сотрудники банка сами вывели из офиса всех клиентов. На место прибыли сотрудники Росгвардии, а также экстренные службы, пишет «ПроПермь».

Причиной эвакуации стал бесхозный пакет. После проверки выяснилось, что предмет опасности не представляет. В нем оказались личные вещи, забытые одним из посетителей банка.

Напомним, российские банки начали сбор биометрических данных клиентов.