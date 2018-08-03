Власти Оренбуржья могут закрыть сельские ЗАГСы в регионе

Власти Оренбургской области планируют сократить количество ЗАГСов в некоторых населенных пунктах.

Законопроект о закрытии ЗАГСов внес на рассмотрение депутатам областного парламента губернатор Юрий Берг. В пояснительной записке глава региона предложил закрыть учреждения там, где в год регистрируется менее 50 актов гражданского состояния.

Документ разработан в целях более эффективного расходования средств путем оптимизации региональной структуры органов ЗАГС, пояснили в пресс-службе регионального Заксобрания.

Так, по статистике за последние четыре года сельская доля зарегистрированных в области актов гражданского состояния снизилась вдвое. Также главы 23 муниципалитетов высказались за прекращение в своих образованиях работы ЗАГСов.

Напомним, ранее депутаты Госдумы приняли в третьем и окончательном чтении законопроект, позволяющий гражданам самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака.

