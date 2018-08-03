Депутата Саратовской облдумы заподозрили в мошенничестве на 450 млн рублей

Следственные органы возбудили уголовное дело на 49-летнего депутата Саратовской областной думы по подозрению в крупном мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, с 2014 года по 2017 год подозреваемый предоставлял в министерство социального развития области ложную информацию о том, что АО «Автокомбинат-2» перевозит льготников, зная, что у предприятия для этого нет необходимых транспортных средств и водителей.

На основании этих документов депутат получил из регионального бюджета более 450 млн рублей в виде субсидий. При этом свыше 15 миллионов рублей из этой суммы он присвоил, а остальные распределил между индивидуальными предпринимателями, сообщили в СУ СКР по региону.

Сейчас депутат задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее стало известно, что саратовского налоговика будут судить из-за разглашения коммерческой тайны. Ему грозит штраф в размере до одного миллиона рублей.