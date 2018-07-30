Саратовского налоговика будут судить из-за разглашения коммерческой тайны
Сотрудник управления Федеральной налоговой службы стал фигурантом уголовного дела по факту разглашения служебной тайны.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ, мужчина разгласил сведения, составляющие налоговую тайну, без согласия владельца. При этом налоговик являлся лицом, которому эта информация стала известна в результате работы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится проверка. Злоумышленнику грозит штраф в размере до одного миллиона рублей
Напомним, в России спустя 73 года оправдали осужденного за госизмену историка.
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