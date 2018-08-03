После прецедента с ОАО «ТАИФ» налогоплательщиков освободят от штрафа за обнаруженную недоплату

Налогоплательщиков освободят от ответственности за несвоевременное перечисление налогов в бюджетную систему в случае, если они обнаружили и устранили недоплату сами, до вмешательства налоговиков, сообщает ИА «Интерфакс».

Сегодня на заседании правительство рассмотрит проект ФЗ «О внесении изменений в статью 123 Налогового кодекса РФ». Он разработан во исполнение постановления Конституционного суда от 6 февраля 2018 года по делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 81 и статьи 123 НК в связи с жалобой ОАО «ТАИФ».

В соответствии с законом, налогоплательщик освобождается от ответственности за неполную уплату налога в срок, если он до обнаружения налоговиками ошибки уплатит недостающую сумму налога и соответствующие пени, а также представит в налоговую уточненную декларацию. Прецедент создало ОАО «ТАИФ». «Реальное время» сообщало о том, что в течение 2012 года были допущены ошибки в расчетах. Неточности были быстро исправлены, поэтому в данных по итогам года все было корректно. По закону, налогоплательщик может внести исправления в декларацию до того, как ошибки заметит налоговый орган.

Однако компанию оштрафовали за несвоевременное перечисление в бюджет удержанных сумм налога на доходы физических лиц. ТАИФ пошел на обжалование решения налогового органа в судебном порядке. В своем иске он указал, что допущенное им несвоевременное перечисление НДФЛ было устранено самостоятельно еще до окончания налогового периода и до срока подачи расчетов в налоговые органы. Кроме того, ТАИФ уплатил пени за просрочку. Тем не менее, компания была оштрафована за несвоевременное перечисление НДФЛ.

Суды согласились с правомерностью решения налогового органа, в связи с чем компания обратилась в КС. По мнению ТАИФа, оспариваемые нормы неконституционны, поскольку позволяют освобождать налогового агента от ответственности за несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ только при наличии уточненного отчета. Но при изначально правильно составленной отчетности это условие исполнить нельзя, и освобождением от ответственности могут пользоваться лишь те, кто представил изначально недостоверную отчетность.

В своем решении КС отметил, что налоговый агент имеет основания полагать, что именно неуплата налога и пеней влечет отказ в освобождении от налоговой ответственности. При этом просрочка платежей может появиться «в результате упущений организационно-технического характера».

КС разъяснил, что действующие нормы не препятствуют освобождению от налоговой ответственности налоговых агентов, не допустивших искажения налоговой отчетности, если они самостоятельно уплатили необходимые суммы налога и пени при условии, если несвоевременное перечисление ими средств явилось результатом технической ошибки и «носило непреднамеренный характер».