МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде, грозах и граде
ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном дожде, грозах и граде с 21 часов 3 августа до 18 часов 4 августа.
По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на территории Республики Татарстан (днем 4 августа в Казани) местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—22 м/с.
Кроме того, днем в отдельных районах ожидается сильный дождь, возможен град, сообщили в МЧС.
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем по республике местами кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха днем по региону составит от +26°С до +31°С.Общество Татарстан
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