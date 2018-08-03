МЧС предупредило жителей Татарстана о сильном дожде, грозах и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном дожде, грозах и граде с 21 часов 3 августа до 18 часов 4 августа.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», на территории Республики Татарстан (днем 4 августа в Казани) местами ожидаются грозы с кратковременными усилениями ветра до 15—22 м/с.

Кроме того, днем в отдельных районах ожидается сильный дождь, возможен град, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем по республике местами кратковременный дождь и гроза. Максимальная температура воздуха днем по региону составит от +26°С до +31°С.