Сегодня в Татарстане дождь, гроза и до+30

В пятницу, 3 августа, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем по республике местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Максимальная температура днем по Татарстану составит от +26°С до +31°С. В Казани днем ожидается от +28°С до +30С. В Набережных Челнах дневная температура воздуха составит от +26°С до +29°С.