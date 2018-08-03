Опубликован график отключений горячей воды в Казани на август

Стал известен график отключений горячего водоснабжения на август в жилых домах Казани, присоединенных к сетям АО «Татэнерго». Информация об этом появилась на сайте мэрии Казани.

Отключения связаны с проведением реконструкции, текущего и капитального ремонта тепловых сетей.

Полный график отключения горячей воды в домах Казани доступен по ссылке.

В мэрии напомнили, что информацию о сроках проведения ремонта горячего водоснабжения горожанам должны предоставлять управляющие компании, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие компании.

Ранее «Реальное время» писало, что в Казани и других городах-организаторах ЧМ-2018 перенесут сроки отключения горячей воды.