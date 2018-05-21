В городах-организаторах ЧМ-2018 перенесут сроки отключения горячей воды

В городах-организаторах ЧМ перенесут сроки ежегодного отключения горячей воды на дни до или после игр. Об этом «Известиям» рассказали в Минстрое.

Уточняется, что горячую воду не будут отключать в районах расположения стадионов, тренировочных баз и гостиниц. В Москве, например, планируют перенести июльские отключения на август, в Самаре — начать гидравлические испытания в середине июля, в Екатеринбурге — в мае и августе.



Земляные работы около гостиниц и по дороге стадионов на период проведения ЧМ также решено перенести в Казани и Нижнем Новгороде. Однако в администрации столицы ПФО не исключили, что не смогут обеспечить бесперебойную подачу горячей воды во всех районах.



Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России.

