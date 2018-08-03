Шамиль Газизов: «Главным залогом успеха стал проявленный нами характер»

Генеральный директор ФК «Уфа» Шамиль Газизов прокомментировал ТАСС выход его команды в следующую стадию Лиги Европы. Уфимцы во втором квалификационном раунде были сильнее словенского «Домжале» за счет гола на чужом поле (0:0 и 1:1).



«Сложно пока что-то говорить, эмоции переполняют. Матч против «Домжале» получился очень сложным, мы очень нервничали, так как хотели выиграть, для нас это было очень важно. Сегодня главным залогом успеха положительного для нас результата стал проявленный характер. Рад, что мы смогли сыграть на ничью оба матча и пройти дальше, — сказал Газизов. — Это большая победа для всего клуба, для всей Башкирии. Конечно, я рад, что мы не подвели Россию и продолжаем вносить общий вклад в таблицу коэффициентов УЕФА. Это очень важно. Мы верили, двигались вперед и хотелось бы еще раз поздравить наших болельщиков с этим общим успехом».

«Уфа» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с «Прогресом» из Люксембурга, который по сумме двух матчей оказался сильнее венгерского «Гонведа» (общий счет — 2:1). Первый матч «Уфа» проведет дома 9 августа, ответная игра состоится 16 августа в Люксембурге.