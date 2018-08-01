Роспотребнадзор рекомендовал сокращать рабочий день при жаре

Роспотребнадзор рекомендовал сокращать работникам рабочий день на один час, если температура в рабочем помещении приближается к отметке 28,5 градуса жары. Об этом сказано в сообщении ведомства.

При повышении температуры в помещении до 29 градусов рекомендуется сокращать рабочий день на два часа, при температуре 30,5 градуса — на четыре часа.



Если человек трудится в открытом пространстве и температура наружного воздуха составляет 32,5 градуса и выше, то он должен работать непрерывно по 15—20 минут. Всего в таких условиях можно трудиться 4—5 часов, при этом надевать специальную одежду. При этом к такой работе рекомендуется допускать лиц не моложе 25 и не старше 40 лет, отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее синоптики сообщили о сохранении жаркой погоды в России в первую неделю августа.