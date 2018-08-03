Разрешение на размещение военных объектов России в Белоруссии закончится с 2020 года

Министерство обороны Белоруссии сообщило, что до 6 июня 2020 года Минск и Москва должны решить вопрос о дальнейшей судьбе двух российских военных объектов на территории республики.При этом судьба объектов будет решаться с учетом национальных интересов страны.



«Из соответствующих норм соглашений следует, что они действуют на протяжении 25 лет с даты вступления соглашений в силу, это значит, с 7 июня 1996 года, и, таким образом, о прекращении действия соглашений заинтересованная сторона может сообщить не позднее, чем 6 июня 2020 года»,— передает «Коммерсант» со ссылкой на письмо генерал-лейтенанта Андрея Равкова на запрос оппозиционной партии Белорусский народный фронт (БНФ), которая выступает против продления сроков размещения военных баз.

В ведомстве подчеркнули, что «оценка целесообразности продления или прекращения действия договора будет осуществляться с учетом национальных интересов Беларуси».