В Тверской области открывается рок-фестиваль «Нашествие»

Крупнейший рок-фестиваль под открытым небом «Нашествие» открывается в пятницу, 3 августа, выступлением Noize MC. В первый день фестиваля выступят «Ночные снайперы», «Сплин», Louna, «Кукрыниксы».

«В этом году на фестивале „Нашествие“ выступит 150 музыкальных групп, будут работать три сцены: „Главная“ сцена, сцена „Наше 2.0“ и сцена „Высоцкий“. В 17:00 начнется официальное открытие, и на нем выступит Noize MC — он откроет фестиваль на „Главной сцене“, — передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр.

Отмечается, что на „Нашествии“ в этом году запланировано не менее „двух десятков различных активностей — спортивных, развлекательных, как для взрослых, так и для детей“.

Ранее рок-группы «Порнофильмы», «Йорш», «Элизиум», «Пошлая Молли» и Distemper, а также Монеточка отказались участвовать в музыкальном фестивале «Нашествие». Это связано с сотрудничеством организаторов с Минобороны России, которое длится с 2013 года.

