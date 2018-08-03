Правительство РФ выделит более 30 миллиардов на поощрение регионов с лучшей налоговой динамикой

Правительство РФ на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о выделении ассигнований по ряду направлений, в том числе 30,6 млрд рублей на поощрение регионов с лучшим приростом поступлений от налога на прибыль организаций.

«Это позволит поощрить субъекты Федерации, обеспечившие максимальный прирост налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в федеральный бюджет по итогам 2017 года», — передает ТАСС.

Отмечается, что такая мера создает финансовые стимулы к наращиванию регионами собственного экономического и налогового потенциала.

Ранее «Реальное время», изучив поступления в федеральный и региональный бюджеты, узнала, что на каждого россиянина в 2017 году пришлось 105 тыс. рублей собранных налогов.