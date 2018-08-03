Суд в Оренбурге смягчил приговор экс-чиновнику, судимому за недостроенные дома для сирот

В Оренбургском областном суде рассмотрели апелляцию экс-чиновника мэрии Сергея Макеева, судимого за недостроенные дома для сирот. В итоге приговор смягчили в части размера штрафа на 10 тысяч рублей.

Штраф уменьшили до 110 тыс. рублей, передает RIA56. Ранее экс-чиновника приговорили к штрафу и ограничению трудовой деятельности.

Отмечается, что в России это первый случай в судебной практике в отношении чиновника такого ранга, замешанного в препятствовании реализации программы переселения.

Напомним, что прокуратура требовала отправить экс-чиновника в колонию на три года.