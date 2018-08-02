Новым главой Минздрава Ульяновской области стал Сергей Панченко

Новым министром здравоохранения Ульяновской области стал Сергей Панченко. Кандидатуру нового министра выбирали совместно с профессиональным сообществом и представителями Медицинской палаты.

Сергей Викторович Панченко с 2007 по 2017 годы возглавлял областной онкодиспансер, последний год работал заместителем главного врача. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РФ, передает «Ульяновская правда» со ссылкой на главу региона Сергея Морозова.

Напомним, ранее занимавший пост главы ведомства Рашид Абдуллов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Накануне экс-министра этапировали в Москву. До этого момента он лежал в больнице с инсультом.