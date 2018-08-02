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МВД и ФСБ предотвратили хищение 2 миллиардов рублей у энергетической компании

19:19, 02.08.2018
МВД и ФСБ предотвратили хищение 2 миллиардов рублей у энергетической компании
Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции и ФСБ пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в хищении более 2 млрд рублей у «крупной энергетической компании».

Деньги предполагалось похитить «путем заключения фиктивных договоров купли-продажи нефтепродуктов», передают «Ведомости».

Полицейские при поддержке Росгвардии провели 17 обысков в офисах и по месту жительства фигурантов — в Москве, Красноярске, Челябинске и Ялте. Силовикам удалось обнаружить документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Трое подозреваемых по решению суда заключены под стражу.

Отмечается, что в правоохранительные органы обратился руководитель компании. В результате Главное следственное управление МВД по Москве возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в составе организованной группы.

Происшествия
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