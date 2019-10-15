В Казани построят три новые крупные газозаправочные станции

Фото: Инна Серова

В Казани построят три новые крупные газозаправочные станции, сообщил на проходящем в Иннополисе совещании «О перспективных направлениях развития сотрудничества ПАО «Газпром» и предприятий Республики Татарстан» с участием зампредседателя правления ПАО «Газпром» генеральный директор ООО «Газпром газомоторное топливо» Олег Мелехин.

Новые станции запланированы на улицах Васильченко, Адоратского и Сибирском тракте. Кроме того, по словам Мелехина, газозаправочные комплексы предлагается разместить на трассе М-7 — на АЗС компании «Ирбис».

Также Олег Мелехин попросил участников совещания об установлении преференций для перевозчиков, перешедших на газомоторное топливо, при прохождении ими конкурсных процедур.

Ранее «Реальное время» сообщало о планах по выпуску прогулочных судов на сжиженном газе на Зеленодольском судостроительном заводе.