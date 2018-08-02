В Казани 22 августа официально откроют генконсульство Китая

В Казани 22 августа официально откроется генконсульство Китая. Об этом сообщил представитель МИД России в Казани Радик Вахитов.

По его словам, разместится консульство на улице Подлужной, 22 и станет главным в Приволжском консульском округе. Сейчас консульство уже функционирует и располагается в ТЦ «Сувар плаза», а в конце августа состоится официальное открытие на новом месте, передает ИА «Татар-информ».

Ожидается, что в церемонии открытия примет участие президент Татарстана Рустам Минниханов. Также возможно присутствие представителей центрального аппарата МИД РФ.



Одной из новых функций консульства станет выдача виз для туристических и деловых поездок для жителей субъектов ПФО.

Ранее глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина сообщала, что генконсульство Китая в Казани откроется к концу 2018 года или к началу 2019 года.