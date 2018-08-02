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СКР подозревает экс-директора аэропорта Саранска во взяточничестве

16:37, 02.08.2018
СКР подозревает экс-директора аэропорта Саранска во взяточничестве
Фото: realnoevremya.ru / Ирина Плотникова

Бывший директор аэропорта Саранска задержан по подозрению во взяточничестве. Следком потребовал арестовать мужчину.

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2018 года подозреваемый получил 650 тысяч рублей от представителей коммерческой организации. За эти деньги он должен был принять работы по устройству ливневок в аэропорту, говорится в сообщении СУ СКР по Мордовии.

Уголовное дело возбуждено по материалам антикоррупционного управления МВД. В Следкоме отмечают, что расследование уголовного дела продолжается.

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