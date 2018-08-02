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В России суд впервые оправдал не явившегося на альтернативную службу призывника

13:49, 02.08.2018
В России суд впервые оправдал не явившегося на альтернативную службу призывника
Фото: pixabay.com

Суд Волгодонска (Ростовская область) впервые оправдал призывника, не явившегося на место альтернативной государственной службы (АГС).

Житель Ростовской области Константин Титов должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область). Он выяснил, что там ему не могут предоставить общежитие. Поскольку денег на жилье у него не было, он отказался от поездки и обратился в суд, пишет «Коммерсант».

Сперва Титов проиграл гражданский иск, в котором жаловался на неполное медосвидетельствование. Позже дело Титова рассматривал Волгодонский районный суд, который оправдал молодого человека. Он постановил, что военкомат должен предоставить новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием.

Прокуратура Волгодонска уже обжаловала решение районного суда. Надзорное ведомство считает, что вынесен «несправедливый приговор по причине необоснованного оправдания».

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