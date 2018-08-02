В России суд впервые оправдал не явившегося на альтернативную службу призывника

Суд Волгодонска (Ростовская область) впервые оправдал призывника, не явившегося на место альтернативной государственной службы (АГС).



Житель Ростовской области Константин Титов должен был пройти альтернативную службу в доме-интернате для престарелых и инвалидов «Эдип» города Энгельса (Саратовская область). Он выяснил, что там ему не могут предоставить общежитие. Поскольку денег на жилье у него не было, он отказался от поездки и обратился в суд, пишет «Коммерсант».



Сперва Титов проиграл гражданский иск, в котором жаловался на неполное медосвидетельствование. Позже дело Титова рассматривал Волгодонский районный суд, который оправдал молодого человека. Он постановил, что военкомат должен предоставить новые проездные документы и предписание, а «Эдип» — обеспечить общежитием.

Прокуратура Волгодонска уже обжаловала решение районного суда. Надзорное ведомство считает, что вынесен «несправедливый приговор по причине необоснованного оправдания».