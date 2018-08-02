Дмитрий Хохлов: «Рубин» только кажется закрытой командой, они очень хорошо атакуют»
Главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о своих ожиданиях от матча второго тура против казанского «Рубина».
«Очень порадовало, что ребята не бросили играть, не поддались эмоциям в матче с «Арсеналом». Проявили и характер, и стойкость. Вместе добились более-менее положительного результата.
Я бы не назвал закрытой команду Бердыева. «Рубин» очень слаженно действует. У них поставлена игра в обороне. Ее тяжело взломать, поэтому и кажутся закрытыми. А так они и атакуют, и контратакуют хорошо», — сказал Хохлов в интервью пресс-службе «Динамо», которое было опубликовано на официальном канале клуба в YouTube.
Матч второго тура чемпионата России между «Рубином» и «Динамо» пройдет 3 августа в Москве. Накануне казанская команда провела открытую тренировку для СМИ.СпортФутбол
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