В Удмуртии суд приговорил к 2 годам условно бывшего главу Воткинского района

В Удмуртии суд признал бывшего главу администрации Воткинского района виновным в злоупотреблении полномочиями. Экс-чиновник приговорен к двум годам лишения свободы условно.

Установлено, что в 2008 году осужденный организовал продажу первого этажа здания, находящегося в собственности города, своим родственникам. Родственники получили возможность приобрести недвижимость без аукциона и по заниженной цене.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, объект был продан за 845 тысяч рублей при рыночной цене в 6,7 млн рублей.

Отмечается, что бывший глава района признал вину и возместил ущерб.