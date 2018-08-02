Пожар под Уфой не привел к загрязнению воздуха — МЧС

Сегодня под Уфой начался пожар на территории полигона ТБО. По данным башкортостанского главка МЧС, превышений вредных веществ в воздух не зарегистрировано.

Согласно сообщению ГУ МЧС по РБ, горит половина свалки. Площадь «очагового тления» составляет 150 кв. м.

К тушению пожара привлечены 33 человека и 17 единиц техники.

Источник возгорания находится на расстоянии 2 км от населенного пункта Сергеевка и 4 км от Демского района Уфы. Ближайший водоем находится на расстоянии 3 км.