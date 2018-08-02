Врачи не нашли следов пыток на телах российских журналистов, убитых в ЦАР

Врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, которых убили в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«<...> при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — сказала она.

Уточняется, что эту информацию Захарова получила от сотрудников диппредставительства РФ в ЦАР, передает ТАСС.

Ранее в ООН заявили, что разговор о возможных пытках, которым подвергались погибшие в ЦАР российские журналисты, до завершения следствия является лишь спекуляцией.