Нападающий «СЮ» Петр Хохряков: «Будем стараться выигрывать во всех матчах»

ХК «Салават Юлаев» продолжает подготовку к новому сезону КХЛ в Уфе, сообщает пресс-служба уфимской команды. Мнением об учебно-тренировочном сборе в финском спортивном центре Виерумяки, откуда команда вернулась недавно, поделился новичок команды нападающий Петр Хохряков:

— Все прошло супер, самочувствие отличное. Понравились новые упражнения, на тренировках было много интересного. У нас подобрался отличный коллектив, многих игроков знал, поэтому привыкать долго не пришлось.



— Как оцените матч против «Трактора» (4:0)?

— Пробовали сыграть так, как отрабатывали на тренировках. Главное — одержали победу. Будем стараться выигрывать во всех матчах.



— Заброшенная шайба добавила позитива?

— Сейчас это все рабочие моменты и не так существенно. Самое важное — это набрать хорошую форму и подготовиться к сезону.



