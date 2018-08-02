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На «Кубке ХК «Салават Юлаев — 2018» лидирует нижнекамский «Реактор»

09:52, 02.08.2018

В Уфе продолжается «Кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев — 2018», в котором участвуют команды Молодежной хоккейной лиги.

Результаты сыгранных матчей:

  • 30 июля
    «Белые Медведи» — «Реактор» — 2:4
    «Спутник» — «Авто» — 4:5 (Б)
    «Мамонты Югры» — «Толпар» — 2:1 (Б)
  • 31 июля
    «Спутник» — «Белые Медведи» — 3:4
    «Реактор» — «Мамонты Югры» — 4:2
    «Авто» — «Толпар» — 5:4 (ОТ)
  • 1 августа
    «Мамонты Югры» — «Спутник» — 6:2
    «Белые Медведи» — «Авто» — 4:3 (ОТ)
    «Толпар» — «Реактор» — 5:2.

На 2 августа в турнире лидирует нижнекамский «Реактор» с 6 очками, несмотря на осечку в матче с хозяевами. По 5 очков сразу у четырех команд.

3 августа игры продолжатся следующими поединками:

  1. 11.30 «Авто» — «Реактор»,
  2. 15.30 «Белые Медведи» — «Мамонты Югры»,
  3. 19.00 «Спутник» — «Толпар».
СпортХоккей БашкортостанТатарстан
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