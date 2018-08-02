На «Кубке ХК «Салават Юлаев — 2018» лидирует нижнекамский «Реактор»
В Уфе продолжается «Кубок хоккейного клуба «Салават Юлаев — 2018», в котором участвуют команды Молодежной хоккейной лиги.
Результаты сыгранных матчей:
- 30 июля
«Белые Медведи» — «Реактор» — 2:4
«Спутник» — «Авто» — 4:5 (Б)
«Мамонты Югры» — «Толпар» — 2:1 (Б)
- 31 июля
«Спутник» — «Белые Медведи» — 3:4
«Реактор» — «Мамонты Югры» — 4:2
«Авто» — «Толпар» — 5:4 (ОТ)
- 1 августа
«Мамонты Югры» — «Спутник» — 6:2
«Белые Медведи» — «Авто» — 4:3 (ОТ)
«Толпар» — «Реактор» — 5:2.
На 2 августа в турнире лидирует нижнекамский «Реактор» с 6 очками, несмотря на осечку в матче с хозяевами. По 5 очков сразу у четырех команд.
3 августа игры продолжатся следующими поединками:
- 11.30 «Авто» — «Реактор»,
- 15.30 «Белые Медведи» — «Мамонты Югры»,
- 19.00 «Спутник» — «Толпар».
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