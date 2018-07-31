СК возбудил дело против следователя, изучавшего видео о пытках в ярославской колонии

Следователю, который не стал возбуждать дело после пыток в ярославской ИК-1 осужденного Евгения Макарова, грозит уголовная ответственность.

«Уголовное дело в отношении бывшего следователя возбуждено», — рассказал источник «Интерфакса».



По информации «Новой газеты», в 2017 году 22-летний следователь Радион Свирский при просмотре записи с видеорегистраторов не нашел никаких нарушений в действиях сотрудников ФСИН, которые избивали заключенного.

Затем он отказал в возбуждении уголовного дела, установив, что «применение физической силы и специальных средств при установленных обстоятельствах носило обоснованный и правомерный характер».

После распространения видео с пытками история получила широкий общественный резонанс. В результате 17 сотрудников колонии были уволены, еще шесть задержаны. Позднее замглавы ФСИН извинился перед Евгением Макаровым и его родными.