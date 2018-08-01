Ибрагим Цаллагов: «У Курбана Бердыева все расставлено по полочкам, это очень помогает на поле»

Новичок «Рубина», защитник Ибрагим Цаллагов поделился своими первыми впечатлениями от пребывания в казанской команде, а также оценил работу с наставником Курбаном Бердыевым.

— Как себя чувствуешь в функциональном плане? Ведь сборы с командой не проходил.

— Если быть откровенным, то не на все свои возможности, конечно, готов, и матч с «Краснодаром» это показал. Я подустал в концовке, но выдержал. Будем стараться играть лучше.

— Каковы условия вашего перехода в «Рубин»?

— Это просто обычные арендные соглашения.

— «Рубин» для тебя — это возможность перезагрузить карьеру?

— Я не буду ничего выдумывать и скажу так: многие футболисты хотели бы поработать с Курбаном Бекиевичем. Мне выпал такой шанс, и я хотел им воспользоваться. И соответственно перезагрузиться.

— Какие ожидания перед матчем против одной из своих бывших команд?

— В «Динамо» я провел довольно приятное время, там хороший коллектив и ребята, все профессионалы. А сейчас они мои соперники, так что едем за победой, за очками. Друзья за полем, на поле — соперники.

— В чем отличие тренировок Бердыева от тренировок в других командах и у других специалистов?

— Я бы сказал, здесь очень большое внимание уделяется мелочам, хотя понятно, что мелочей в футболе не бывает. И все по полочкам расставляется. Это упрощает игру на поле.

— Ты всегда был атакующим защитником. Тебе, наверное, особо удобно играть при какой расстановке: в три центральных защитника и латералями.

— Спасибо, конечно, мне так редко говорят, что я атакующий. Бегал вперед иногда, конечно. Игра в пять защитников мне понятна, в принципе. Но опять требования Курбана Бекиевича немного изменились, и надо под них подстраиваться, — цитирует защитника корреспондент «Реального времени».