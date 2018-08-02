Суд начал допрос свидетелей по делу экс-начальника ГИСУ РТ Рашида Нуруллина

Вчера в Вахитовском райсуде допросили первых свидетелей по делу экс-начальника Главного инвестиционно-строительного управления РТ и бывшего замглавы Минстроя РТ Рашида Нуруллина, обвиняемого в превышении должностных полномочий, которое обернулось 200-миллионными убытками для бюджета.

По делу, основанному на материалах проверки, проведенной Счетной палатой РФ в 2015 году, допросили руководителя службы экспертизы ГАУ «Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре» Тамару Сальникову и главного специалиста ГКУ «Главинвестстрой» Марата Хайруллина. Первая проводила экспертизу изменений в проект, в результате которых поменялись объемы работ, а второй осуществлял приемку работ, на основании которой строителям производились выплаты.

В ходе судебного заседания выяснилось, что заключения экспертов и ряд других документов, связанных с пересмотром состава и стоимости работ по берегоукреплению на Среднем Кабане, были подготовлены после проверки Счетной палаты РФ и подписаны задним числом.