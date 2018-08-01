Кудрин рассказал о сокращении числа чиновников в России на треть за счет цифровизации

Развитие цифровизации позволит сократить на треть число чиновников в РФ к 2024 году. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — цитирует Кудрина «Интерфакс».



По словам главы Счетной палаты, сокращение числа чиновников также затронет и подконтрольное ему ведомство.

Ранее Кудрин также предложил изменить процедуру найма чиновников.

«Здесь я бы назвал то, что более просто называется — внедрить HR-цикл в государственном секторе. В лучших госкомпаниях это есть, государство не работает по этому принципу», — отметил он.

