Кудрин рассказал о сокращении числа чиновников в России на треть за счет цифровизации
Развитие цифровизации позволит сократить на треть число чиновников в РФ к 2024 году. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
«Мы видим, что на треть можно за шесть лет чиновников сократить за счет цифровизации», — цитирует Кудрина «Интерфакс».
По словам главы Счетной палаты, сокращение числа чиновников также затронет и подконтрольное ему ведомство.
Ранее Кудрин также предложил изменить процедуру найма чиновников.
«Здесь я бы назвал то, что более просто называется — внедрить HR-цикл в государственном секторе. В лучших госкомпаниях это есть, государство не работает по этому принципу», — отметил он.
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