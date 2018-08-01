Прокурор РТ поручил провести проверку после падения 15-летней девочки с недостроя в Челнах
Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил провести проверку по факту получения травмы 15-летней девочкой, которая упала с недостроенного дома в Набережных Челнах. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
Предметом проверки является исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, соблюдение требований закона при использовании муниципального имущества.
«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщил представитель надзорного ведомства.
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