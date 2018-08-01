Тимати и Крида оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированный концерт

Тверской суд Москвы назначил музыкантам Тимати (Тимур Юнусов) и Криду (Егор Булаткин) по 20 тысяч рублей штрафа за несанкционированный концерт в центре Москвы.

«Вины во вменяемом правонарушении я не признаю. Наша машина не блокировала проезд транспорта, мы не создавали препятствий для окружающих, ущерб тоже никому причинен не был. Мы пробыли на крыше машины около семи минут и ничего кроме хорошего настроения окружающим не создали», — приводит слова Тимати ТАСС.



Напомним, что музыканты Тимати и Егор Крид в ночь на 21 июня залезли на машину на улице Большая Дмитровка и начали выступление. Из-за собравшихся слушателей машины не могли проехать, в результате чего образовалась пробка.

