Суд оштрафовал пермяка за оскорбление девушки в соцсети «ВКонтакте»

В Перми осужден мужчина, оскорбивший девушку в социальной сети «ВКонтакте».

Судом установлено, что в начале 2018 года пермяк разместил на своей странице в соцсети фотографию знакомой, подписав, что она мошенница и наркоманка. Тем самым молодой человек унизил ее честь и достоинство. Причиной такого поступка стал долг со стороны пермячки, рассказали в Мотовилихинском районном суде.

Мировой судья назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в доход государства в размере 40 тысяч рублей. Кроме того, он должен компенсировать моральный вред в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, ранее в Оренбургской области студент попал под суд из-за нацистского флага в соцсети.