В Оренбургской области студент попал под суд из-за нацистского флага в соцсети

Ленинский районный суд Орска рассмотрел дело об административном правонарушении, который совершил студент техникума.

Установлено, что молодой человек разместил на своей странице в социальной сети изображение с флагом нацистской Германии. Также он выложил снимок человека в фашистской форме черного цвета в балаклаве, рассказали в пресс-службе суда.

Студент признал свою вину полностью. В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

Напомним, ранее супругов из Оренбурга наказали за нацистскую символику и экстремистские песни в «ВКонтакте».