Алина Загитова стала послом японского косметического бренда Shiseido

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию у женщин Алина Загитова стала послом японского косметического бренда Shiseido.

«Я очень рада, что это произошло. Я стала олимпийской чемпионкой, но хочу развиваться дальше, чтобы достигнуть совершенства. В этом наши пути с Shiseido совпадают.



Я была удивлена и польщена предложением о сотрудничестве. Впервые попробовав эту косметику, я поняла, что она вообще не чувствуется, однако выглядит прекрасно", — приводит слова Загитовой Yahoo Japan.



Отметим, что Shiseido — крупнейший косметический бренд в Японии. Она основана еще в 1872 году и является старейшей в мире компанией, производящей косметическую продукцию.

