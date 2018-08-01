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Алина Загитова стала послом японского косметического бренда Shiseido

12:06, 01.08.2018

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию у женщин Алина Загитова стала послом японского косметического бренда Shiseido.

«Я очень рада, что это произошло. Я стала олимпийской чемпионкой, но хочу развиваться дальше, чтобы достигнуть совершенства. В этом наши пути с Shiseido совпадают.

Я была удивлена и польщена предложением о сотрудничестве. Впервые попробовав эту косметику, я поняла, что она вообще не чувствуется, однако выглядит прекрасно", — приводит слова Загитовой Yahoo Japan.

Отметим, что Shiseido — крупнейший косметический бренд в Японии. Она основана еще в 1872 году и является старейшей в мире компанией, производящей косметическую продукцию.

Спорт УдмуртияТатарстан
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