ФСБ заподозрила замначальника ульяновского главка МЧС в получении взятки

Управление следственного комитета по Ульяновской области возбудило уголовное дело против заместителя главы регионального МЧС Сергея Золотова по подозрению в получении взятки в значительном размере.

Материалы силовикам предоставило региональное управление ФСБ. Согласно данным, 18 июля Золотов через посредника получил взятку за неприменение максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников Управления федеральной почтовой связи Ульяновской области за нарушения противопожарной безопасности.

На данный момент проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, рассказали в региональном СУ СКР.

Напомним, ранее стало известно, что чиновника Минобороны арестовали по делу о взятке в 11 миллионов рублей.

