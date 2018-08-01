Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов: «Сейчас нам нелегко»

В последнем матче 1-го тура чемпионата российской Премьер-лиги «Крылья Советов» в Самаре сыграли вничью с одним из фаворитов ЦСКА — 0:0. Комментарий главного тренера самарцев Андрея Тихонова передает пресс-служба клуба:



— В начале матча мы действительно нервничали. Первый матч в Премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков. Первые 15 минут мы приспосабливались к сопернику и полю. Потом мы стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Очень хорошо у ЦСКА сыграл Акинфеев. Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ. К нам добавились Канунников, Чичерин, Полуяхтов. Сейчас нам нелегко. Травму в матче с «Сызранью-2003» получил Ланин. Сегодня он вышел на уколах, потому что у нас больше нет замен на эту позицию, — констатировал наставник.