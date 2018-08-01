Суд арестовал офицеров ФСБ, расследовавших коррупцию во ФСИН

Московский гарнизонный военный суд арестовал двух офицеров управления «М» ФСБ Сергея Никитюка и Константина Струкова. На основании их рапортов проводилось масштабное расследование во ФСИН, в результате которого был арестован бывший замглавы ведомства Сергей Коршунов.



По версии следствия, ФСБшники участвовали в незаконной сделке по отчуждению половины активов предприятия, владевшего строительным рынком на юго-востоке столицы. Никитюк и Струков свою вину отрицают, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Ранее Следственный комитет России предъявил окончательное обвинение Олегу Коршунову. Ему инкриминируются два эпизода растраты в пользу предпринимателя Марины Дюковой при заключении контрактов на поставки сахара и ГСМ тюремному ведомству.