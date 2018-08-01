США собираются ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на сумму $200 млрд

США могут ввести пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров и услуг на сумму $200 млрд.

Изначально американский лидер Дональд Трамп собирался ввести пошлины в размере 10% на дополнительный расширенный список товаров и услуг, однако подобные меры в администрации сочли недостаточными, передает RT со ссылкой на Bloomberg со ссылкой на источники.

Введением пошлин президент США хочет усилить давление на Китай, чтобы заставить Пекин сесть за стол переговоров.

Ранее Китай подал иск в ВТО из-за планов США ввести новые пошлины на сумму $200 млрд.