В Мексике разбился самолет со ста пассажирами — СМИ
СМИ сообщили о крушении самолета авиакомпании Aeroméxico в штате Дуранго в Мексике. В компании заявили, что проверяют информацию.
«Aeroméxico осведомлена об инциденте в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали», — передает «РИА Новости» со ссылкой на авиакомпанию.
По данным издания En Cambio Diario, на борту находились около ста человек.
Издание Sol de Durango сообщает, что авария произошла в 16.00 местного времени (00.00 мск) через 5 минут после взлета самолета из аэропорта Дуранго, расположенного в 40 минутах от центра города.
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