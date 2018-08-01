В Мексике разбился самолет со ста пассажирами — СМИ

СМИ сообщили о крушении самолета авиакомпании Aeroméxico в штате Дуранго в Мексике. В компании заявили, что проверяют информацию.



«Aeroméxico осведомлена об инциденте в Дуранго и работает, чтобы проверить информацию и получить детали», — передает «РИА Новости» со ссылкой на авиакомпанию.

По данным издания En Cambio Diario, на борту находились около ста человек.

Издание Sol de Durango сообщает, что авария произошла в 16.00 местного времени (00.00 мск) через 5 минут после взлета самолета из аэропорта Дуранго, расположенного в 40 минутах от центра города.

