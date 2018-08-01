Трамп запросил $15 млрд в год на кибербезопасность

Администрация президента США Дональда Трампа запросила $15 млрд на следующий год на обеспечение безопасности в киберпространстве. В качестве одного из противников США в киберпространстве вице-президент назвал Россию.

«Одна российская вирусная атака в прошлом году стоила крупной американской судоходной компании около $400 млн. В 2016 году кибератаки, по оценкам, обошлись нашей экономике в $109 млрд», — цитирует ТАСС вице-президента США Майкла Пенса.

По его словам, США нуждаются в новом федеральном ведомстве, занимающемся вопросами обеспечения безопасности в киберпространстве.

Ранее Facebook обнаружил и удалил сеть из 32 страниц и аккаунтов, которые занимались скоординированными попытками повлиять на политические процессы в США.