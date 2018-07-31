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США и Китай планируют перезапустить торговые переговоры

22:24, 31.07.2018
США и Китай планируют перезапустить торговые переговоры
Фото: flickr.com

Представители министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ проводят частные беседы в поисках способов возобновить переговоры.

Вместе с тем торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и его ведомство не желают смягчать линию в отношениях с Китаем, передает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что конкретные сроки и формат переговоров пока не определены. При этом стороны согласны с необходимостью проведения дальнейших обсуждений.

Ранее Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны.

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