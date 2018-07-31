США и Китай планируют перезапустить торговые переговоры

Представители министра финансов США Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ проводят частные беседы в поисках способов возобновить переговоры.



Вместе с тем торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и его ведомство не желают смягчать линию в отношениях с Китаем, передает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Отмечается, что конкретные сроки и формат переговоров пока не определены. При этом стороны согласны с необходимостью проведения дальнейших обсуждений.

Ранее Китай обвинил США в развязывании крупнейшей торговой войны.

