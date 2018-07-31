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Крупнейший оператор платного ТВ в России поднимает цены на 25 процентов

21:39, 31.07.2018 1
Крупнейший оператор платного ТВ в России поднимает цены на 25 процентов
Фото: mediasat.info

Национальная спутниковая компания (оказывает услуги под брендом «Триколор ТВ») с 18 июля увеличила плату за просмотр каналов базового пакета «Единый» с 1 200 до 1 500 рублей в год.

При этом тем, кто оплатил годовую подписку до 18 июля, доплачивать не придется.

C момента появления пакета в 2015 году список входящих в него каналов расширился, появились дополнительные сервисы, но цена просмотра не менялась, передают «Ведомости».

Среди нововведений телеархив, возможность просмотра каналов через интернет, функция «Смотри с начала».

Ранее сообщалось, что россиян могут обеспечить бесплатным спутниковым телевидением.

БизнесУслуги
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 21:51
    Сами пусть и смотрят.
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