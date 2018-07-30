Россиян могут обеспечить бесплатным спутниковым телевидением

Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, которые не охвачены проводным цифровым телевидением. Соответствующий законопроект внес Минкомсвязи.



Услуга будет предоставляться абонентам в случае подтверждения факта проживания в населенных пунктах вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов, говорится в документе.

Отмечается, что брать плату оператор не сможет, за исключением «единовременной оплаты доступа к своей сети».