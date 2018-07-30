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Россиян могут обеспечить бесплатным спутниковым телевидением

00:01, 30.07.2018
Россиян могут обеспечить бесплатным спутниковым телевидением
Фото: mediasat.info

Операторов спутникового телевидения могут обязать предоставить доступ к обязательным общедоступным телеканалам россиянам, которые не охвачены проводным цифровым телевидением. Соответствующий законопроект внес Минкомсвязи.

Услуга будет предоставляться абонентам в случае подтверждения факта проживания в населенных пунктах вне зоны охвата сети эфирной цифровой наземной трансляции обязательных общедоступных телеканалов, говорится в документе.

Отмечается, что брать плату оператор не сможет, за исключением «единовременной оплаты доступа к своей сети».

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