В Совфеде подчеркнули готовность Татарстана к выдаче электронных виз

Многие регионы, в том числе Татарстан, уже готовы как можно скорее включиться в реализацию проекта с электронными визами. Об этом заявил председатель экспертного совета по туризму при комитете по социальной политике Совфеда Игорь Фомин.



В настоящее время упрощенный визовый режим работает на территории Свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, передает «РИА Новости».

В комитете выступили за распространение механизма на другие регионы России, а также расширение списка стран, граждане которых смогут получать электронные визы.

Отмечается, что необходимо изучить опыт Дальнего Востока, чтобы понять, какие были проблемы при внедрении электронных виз, какая требуется помощь, что мешает расширению данного механизма на другие регионы и другие государства.