Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

Бабушкинский суд Москвы арестовал председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Он обвиняется по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос».



Под стражей Третьяков будет находится до 17 сентября, передает ТАСС.

Защита Третьякова просила избрать более мягкую меру пресечения, например домашний арест, а также отложить судебное заседание на 72 часа. Сам Третьяков после задержания отказался давать показания.

«Все, что мне нужно, так это доказать, что я участвовал в 20 делах НПО им. Лавочкина. Мне нужно доказать свою невиновность», — заявил он в суде.

Напомним, что обвинение в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса, помимо Третьякова, предъявлено гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой.

