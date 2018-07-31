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Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»

17:36, 31.07.2018
Адвоката Третьякова арестовали по делу о хищении 330 млн рублей у «Роскосмоса»
Фото: скриншот youtube.com

Бабушкинский суд Москвы арестовал председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова. Он обвиняется по делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации «Роскосмос».

Под стражей Третьяков будет находится до 17 сентября, передает ТАСС.

Защита Третьякова просила избрать более мягкую меру пресечения, например домашний арест, а также отложить судебное заседание на 72 часа. Сам Третьяков после задержания отказался давать показания.

«Все, что мне нужно, так это доказать, что я участвовал в 20 делах НПО им. Лавочкина. Мне нужно доказать свою невиновность», — заявил он в суде.

Напомним, что обвинение в хищении 330 млн рублей у Роскосмоса, помимо Третьякова, предъявлено гендиректору НПО им. Лавочкина Сергею Лемешевскому и руководителю дирекции правового обеспечения НПО Екатерине Аверьяновой.

Происшествия
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