«Ак Барс» Банк внедрил в мобильный банк бесплатного онлайн-консультанта в области инвестиций

В мобильное приложение «Ак Барс Онлайн 3.0» (6+) интегрирован сервис «чат с брокером» — диалог с онлайн консультантом в области брокерского обслуживания и инвестиций. С помощью диалогового банкинга клиенты могут открыть брокерский и индивидуальный инвестиционный счета, получить консультацию по вопросам формирования инвестиционного портфеля, давать распоряжения на покупку/продажу ценных бумаг и валюты своему брокеру.

«Чат представляет собой диалоговую онлайн платформу, основанную на собственной разработке банка — Aimee. Пользователям отвечают сотрудники банка, но при поддержке модуля дополненного интеллекта, — рассказывает директор дирекции инвестиционного бизнеса «Ак Барс» Банка Айдар Мухаметзянов. — Программа является самообучаемой. В течение какого-то времени система анализирует, как отвечают сотрудники в чате, и выявляет самые популярные ответы. Через какое-то время алгоритм в определенных случаях отвечает самостоятельно».

Руководитель направления R&D «Ак Барс Цифровые Технологии» Ярослав Шуваев отмечает, что нейронная сеть анализирует финансовую историю клиента по различным параметрам — остатки на счетах, транзакционная активность, стиль накопления и траты. Такое исследование позволяет предложить более качественную инвестиционную стратегию. В дальнейшем систему планируется научить вычислять успешные сделки, которые привели к удовлетворению клиентов, сравнивать с другими аналогичными профилями и предлагать пользователю подходящие варианты инвестиций.

ПАО «АК БАРС» БАНК

Партнерский материал